 Наверх

В Дагестане госпитализированы свыше 70 детей из-за кишечной инфекции

В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка. 

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов  заявил, что в республике имеются все необходимые медикаменты, и пациентам окажут помощь в полном объеме.

В настоящее время Роспотребнадзор занимается изучением причин вспышки инфекции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi