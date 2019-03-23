В Дагестане госпитализированы свыше 70 детей из-за кишечной инфекции

В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике имеются все необходимые медикаменты, и пациентам окажут помощь в полном объеме.

В настоящее время Роспотребнадзор занимается изучением причин вспышки инфекции.