В Дагестане госпитализированы свыше 70 детей из-за кишечной инфекции

В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано.
Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике имеются все необходимые медикаменты, и пациентам окажут помощь в полном объеме.
В настоящее время Роспотребнадзор занимается изучением причин вспышки инфекции.
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