В Баку 8 человек отравились донерами, некоторые в тяжелом состоянии

В Баку зафиксировано массовое отравление донерами

В Баку зафиксировано массовое отравление донерами.

Начальник отдела по связям с общественностью клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу сказал Report, что инцидент произошел накануне в одной из донерных возле торгового центра "28 Mall".

По его словам, в течение дня 8 человек обратились в центр с диагнозом отравления: "Среди них одна женщина, семь мужчин, в том числе один подросток. В настоящее время состояние некоторых из них оценивается как средней тяжести, а другие в тяжелом состоянии. Один человек уже выписан домой".

10:16

В Баку произошло массовое отравление донерами.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу.

Он отметил, что все отравившиеся доставлены в центр.