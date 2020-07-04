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Report Georgia

В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы
Здравоохранение
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4 июля 2020 г. 10:24
В Баку проводятся очередные дезинфекционные работы

В соответствии с поручениями и указаниями президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в период особого карантинного режима исполнительной властью города Баку в целях дальнейшего расширения борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) во всех районах города Баку продолжаются особо усиленные комплексные меры.

Как передает Report, с утра структурами ИВ Баку с участием 40 единиц спецтехники и 2 тыс. сотрудников в седьмой раз проводятся усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Вечером дезинфекционные работы будут проведены в поселках и жилых массивах столицы.

Личный состав активно участвует в работах при помощи 20 единиц транспортных средств спецназначения.

Кроме того, сотрудники жилищно-коммунального хозяйственного департамента Баку продолжают медико-профилактические и дезинфицирующие работы по графику.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda növbəti gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılır

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