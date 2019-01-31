Выделены средства на строительство в Баку Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству в городе Баку Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях завершения строительства в городе Баку Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса из средств, указанных в подпункте 1.19.12 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 11 468 300 манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.