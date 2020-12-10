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В Баку пациенты и врачи отравились едой

В Баку пациенты и врачи отравились едой Разбирательство взято под серьезный контроль соответствующих структур
Здоровье
10 декабря 2020 г. 13:48
В Баку пациенты и врачи отравились едой
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Минувшим днем, 9 декабря, в ряде медучреждений Баку было зарегистрировано пищевое отравление среди пациентов и врачей.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Сразу после выявления факта отравления пострадавшим была оказана первая медпомощь, лица с диагнозом отравление были взяты под особый контроль: "Пострадавшие обследованы, им оказана соответствующая медпомощь. В результате срочных неотложных мер состояние больных было стабилизировано. Представители TƏBİB навестили пострадавших, поинтересовались их состоянием. В связи со сложившейся ситуацией дана информация в Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА). АПБА и соответствующие структуры сейчас выясняют причины происшествия. Разбирательство взято под серьезный контроль соответствующих структур".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xəstələr və həkimlər qidadan zəhərlənib

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