В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета

Председатель муниципалитета Баладжары Бинагадинского района Ильхам Халилов скончался от коронавируса.
Как сообщает Report, И.Халилов скончался сегодня в возрасте 62-х лет.
Отметим, что Халилов Ильхам Мамед оглу родился 6 января 1958 года в Шамкирском районе. На выборах, проведенных в 2004 году, он был избран членом муниципалитета Баладжар, с 2005 по 2015 год был председателем муниципалитета, а 4 октября 2018 года решением общего собрания муниципалитета был вновь избран председателем муниципалитета.