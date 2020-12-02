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В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета

В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета Председатель муниципалитета Баладжары Бинагадинского района Ильхам Халилов скончался от коронавируса.
Здоровье
2 декабря 2020 г. 17:00
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
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Председатель муниципалитета Баладжары Бинагадинского района Ильхам Халилов скончался от коронавируса.

Как сообщает Report, И.Халилов скончался сегодня в возрасте 62-х лет.

Отметим, что Халилов Ильхам Мамед оглу родился 6 января 1958 года в Шамкирском районе. На выборах, проведенных в 2004 году, он был избран членом муниципалитета Баладжар, с 2005 по 2015 год был председателем муниципалитета, а 4 октября 2018 года решением общего собрания муниципалитета был вновь избран председателем муниципалитета.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bələdiyyə sədri koronavirusdan öldü

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