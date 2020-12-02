В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета

Председатель муниципалитета Баладжары Бинагадинского района Ильхам Халилов скончался от коронавируса.

Председатель муниципалитета Баладжары Бинагадинского района Ильхам Халилов скончался от коронавируса.

Как сообщает Report, И.Халилов скончался сегодня в возрасте 62-х лет.

Отметим, что Халилов Ильхам Мамед оглу родился 6 января 1958 года в Шамкирском районе. На выборах, проведенных в 2004 году, он был избран членом муниципалитета Баладжар, с 2005 по 2015 год был председателем муниципалитета, а 4 октября 2018 года решением общего собрания муниципалитета был вновь избран председателем муниципалитета.