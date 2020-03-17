​В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджанской Республике выявлены 6 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабмине, зараженные, размещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время в Азербайджане имеется 27 больных коронавирусом, которые находятся в больницах особого режима, их лечение продолжается.

"Учитывая, что коронавирусная инфекция была объявлена глобальной пандемией и с учетом скорости распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении.