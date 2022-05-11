В Азербайджане за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, три человека вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, три человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 651 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 872 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 70.

За последние сутки в стране проведено 3 861 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 842 319 тестов.