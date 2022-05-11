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В Азербайджане за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, три человека вылечились.
Здоровье
11 мая 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки выявлено 13 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, три человека вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 651 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 872 человек вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 70.

За последние сутки в стране проведено 3 861 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 842 319 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 13 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 13 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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