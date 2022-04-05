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В Азербайджане за сутки вакцинированы 12 054 человека

В Азербайджане за сутки вакцинированы 12 054 человека В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 12 054 человека.
Здоровье
5 апреля 2022 г. 16:47
В Азербайджане за сутки вакцинированы 12 054 человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 12 054 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 844, второй – 1259, третьей – 9 297, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата – 654 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 503 634, из них первую дозу вакцины получили 5 328 019, две дозы - 4 829 162, бустерную и более доз - 3 115 333 человека, бустерную дозу после положительного ответа - 231 120 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan 13.5 million people on April 5
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa qarşı vurulan vaksinlərin sayı 13 milyon 500 mini ötüb

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