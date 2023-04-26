В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 71 человек, трое скончались

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 71 новый факт заражения коронавирусом, 73 человека выздоровели, трое скончались.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрирован 71 новый факт заражения коронавирусом, 73 человека выздоровели, трое скончались.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Всего в стране выявлено 831 199 фактов заражения, из них 820 762 человека выздоровели, в настоящее время насчитывается 204 активных пациента. От COVID-19 скончались 10 233 человека.

За минувшие сутки проведено 1 585 тестов на выявление коронавируса, за текущий период - 7 585 820 тестов.

За сутки от коронавируса вакцинированы 434 человека. В целом в Азербайджане введено более 13 959 860 доз вакцин.