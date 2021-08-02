В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 431 человек

В Азербайджане зарегистрирован 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 139 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрирован 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 139 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлен 344 951 факт заражения COVID-19, 333 267 человек вылечились, 5 030 скончались.

Число активных пациентов составляет 6 654 человека.

За последние сутки было проведено 6 238 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 049 978 тестов.