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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 431 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 431 человек В Азербайджане зарегистрирован 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 139 человек излечились.
Здоровье
2 августа 2021 г. 16:23
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 431 человек

В Азербайджане зарегистрирован 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 139 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 3 человека.

На сегодняшний день в стране выявлен 344 951 факт заражения COVID-19, 333 267 человек вылечились, 5 030 скончались.

Число активных пациентов составляет 6 654 человека.

За последние сутки было проведено 6 238 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, за прошедший период - 4 049 978 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 431 more coronavirus cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 431 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər vəfat edib

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