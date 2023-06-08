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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились четыре человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились четыре человека В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
8 июня 2023 г. 15:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились четыре человека

В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки 13 человек выздоровели, один скончался.

В целом в стране выявлено 831 873 факта заражения, из них 821 572 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время имеется 21 активно больной. В целом от коронавируса скончались 10 280 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 678 тестов, всего на сегодняшний день - 7 629 576 тестов.

В Азербайджане введено в целом 13 966 025 доз вакцин.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 4 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 4 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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