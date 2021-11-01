В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1200 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 174 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 174 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 532 570 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 495 353 человека, 7 101 скончался, активно больных - 30 116.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведен 7 161 тест, в целом - 5 202 697 тестов.