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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1200 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1200 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 174 больных вылечились.
Здоровье
1 ноября 2021 г. 19:12
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1200 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 174 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 532 570 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 495 353 человека, 7 101 скончался, активно больных - 30 116.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведен 7 161 тест, в целом - 5 202 697 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan registers 1,200 COVID-19 cases, 27 people die
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 200 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər ölüb

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