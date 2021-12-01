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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 795 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 795 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 967 пациентов вылечились.
Здоровье
1 декабря 2021 г. 18:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 795 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 967 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 28 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 590 113 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 556 716 граждан, 7 884 скончались, активно больных - 25 513.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 12 565 тестов, а до сегодняшнего дня - 5 551 849 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 795 nəfər koronavirusa yoluxub, 28 nəfər ölüb

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