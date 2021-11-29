В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 857 человек

16:34 В Азербайджане зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 091 пациент вылечился.

В Азербайджане зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 091 пациент вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 586 640 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 552 815 граждан, 7 833 скончались, активно больных - 25 992.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 594 теста, а до сегодняшнего дня - 5 526 664 теста.