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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 857 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 857 человек 16:34 В Азербайджане зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 21 091 пациент вылечился.
Здоровье
29 ноября 2021 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 857 человек

В Азербайджане зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 091 пациент вылечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 586 640 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 552 815 граждан, 7 833 скончались, активно больных - 25 992.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 594 теста, а до сегодняшнего дня - 5 526 664 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 857 new COVID-19 cases, 26 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 857 nəfər koronavirusa yoluxub, 26 nəfər ölüb

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