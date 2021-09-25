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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 099 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 099 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 404 пациента вылечились.
Здоровье
25 сентября 2021 г. 16:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 099 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 404 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 18 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 479 814 фактов заражения COVID-19, вылечились 449 047 человек, 6 433 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 24 334 человека.

За последние сутки в стране было проведено 12 274, в общей сложности - 4 814 503 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,099 coronavirus cases, 19 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa daha 1 099 yoluxma faktı qeydə alınıb, 18 nəfər vəfat edib

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