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В Азербайджане за сутки 22 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались

В Азербайджане за сутки 22 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 5 человек вылечились.
Здоровье
27 марта 2023 г. 16:42
В Азербайджане за сутки 22 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 5 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались пять человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 109 человек вылечились, в настоящее время продолжается лечение 140 больных. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончался 10 171 человек.

За последние сутки проведено 682 теста, всего на сегодняшний день - 7 553 691 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 22 new COVID-19 cases, 5 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 22 nəfər koronavirusa yoluxub, 5 nəfər ölüb

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