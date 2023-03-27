В Азербайджане за сутки 22 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 5 человек вылечились.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 5 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались пять человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 829 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 109 человек вылечились, в настоящее время продолжается лечение 140 больных. Всего от осложнений, вызванных COVID, скончался 10 171 человек.

За последние сутки проведено 682 теста, всего на сегодняшний день - 7 553 691 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом.