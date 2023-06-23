В Азербайджане за сутки 11 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

В Азербайджане за последние сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, пять человек выздоровели.

В целом в стране выявлено 831 929 фактов заражения, из них 821 608 человек выздоровели, в настоящее время насчитывается 39 больных, от коронавируса скончались 10 282 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведен 791, всего на сегодняшний день - 7 640 803 теста.

За сутки в стране вакцинированы 75 человек. В целом в Азербайджане введено 13 966 776 доз вакцин.