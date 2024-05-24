За последний год в КМЦ с отравлением обратились более 5,5 тыс. человек

За последний год в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМТ) поступило 5 548 человек с отравлением.
Как сообщает Report со ссылкой на КМТ, данный показатель считается достаточно высоким по сравнению с предыдущим периодом.
Согласно информации, среди них 500 детей, 2 020 мужчин и 3 028 женщин:
"Пациентам оказана необходимая медицинская помощь, благодаря правильному и своевременному обследованию и лечению их состояние стабилизировалось. Среди них преобладали случаи отравления лекарствами, уксусной кислотой, угарным газом".