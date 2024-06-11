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В Азербайджане названо количество мест продажи и убоя животных в дни Гурбан-байрам

В Азербайджане названо количество мест продажи и убоя животных в дни Гурбан-байрам В связи с праздником Гурбан-байрам 16 и 17 июня Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжит деятельность в усиленном режиме совместно с соответствующими учреждениями. Продажа и убой жертвенных животных будут организованы по 147
Здоровье
11 июня 2024 г. 15:44
В Азербайджане названо количество мест продажи и убоя животных в дни Гурбан-байрам

В связи с праздником Гурбан-байрам 16 и 17 июня Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжит деятельность в усиленном режиме совместно с соответствующими учреждениями. Продажа и убой жертвенных животных будут организованы по 147 адресам по всей стране.

Как сообщает Report, из них в 64 местах будет осуществляться и убой, и продажа, в 47 - только продажа, в 36 - только убой жертвенных животных.

Помимо этого, по согласованию с AQTA в ряде районов будут установлены мобильные палатки для убоя жертвенных животных под наблюдением ветеринара.

Воспользоваться вышеуказанными услугами по продаже, покупке или убою жертвенных животных граждане могут в праздничные дни с 08:00 до 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Qurban bayramı günlərində heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri göstəriləcək ünvanlar açıqlanıb

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