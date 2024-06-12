АПБА назвала торговые марки мороженого, в котором выявлены бактерии

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг мороженого, продаваемого в торговых сетях.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело мониторинг мороженого, продаваемого в торговых сетях.

Об этом Report сообщили в АПБА.

В рамках мониторинга были отобраны и переданы в соответствующие лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов образцы продукции, производимой действующими в стране предприятиями по производству мороженого, с целью определения соответствия показателей качества и безопасности продукции.

В связи с мониторингом было отобрано 69 образцов мороженого, принадлежащих 26 производителям. По результатам исследований в 10 образцах продукции, принадлежащей четырем производителям, обнаружены бактерии (Enterobacteriaceae), которые считаются опасными для здоровья человека.

В АПБА назвали марки мороженого несоответствующего требованиям:

Ванильный пломбир торговой марки İçərişəhər, производства ООО Rich S.A, молочное мороженое- какао и молочно-клубничное мороженое торговой марки Soyuq, мороженое торговой марки ICE Dream, мороженое торговой марки Yolka;

ванильный пломбир марки Qlobus Eskimo, мороженое торговой марки Zoluşka, клубничное мороженое торговой марки Selena производства физического лица Юсубовой Сярингюль Керем гызы;

мороженое торговой марки Qoşa Qapı производства ООО Camal;

Мороженое торговой марки Naturalika, производства физического лица Поладова Музаффара Муслим оглу.