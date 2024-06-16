Ученые установили, что отказ от алкоголя ухудшает здоровье кишечника

Ученые из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма (входит в состав комплекса Национальных институтов здравоохранения США) установили, что кратковременный отказ от алкоголя может стать причиной нарушения микрофлоры кишечник

Ученые из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма (входит в состав комплекса Национальных институтов здравоохранения США) установили, что кратковременный отказ от алкоголя может стать причиной нарушения микрофлоры кишечника у ранее злоупотреблявших спиртными напитками людей.

Как передает Report , результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

В исследовании приняли участие три группы испытуемых: лица, которые воздерживались от употребления алкоголя в течение как минимум шести недель до начала исследования, злоупотребляющие алкоголем люди и здоровые добровольцы.

Ученые собрали данные о состоянии физического и психического здоровья участников — оценили степень повреждения печени у испытуемых из первой группы, получили информацию о качестве сна и наличии симптомов тревоги и депрессии. После этого у всех участников взяли образцы кала для оценки состояния микробиома кишечника. Микробиом кишечника — это микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем. Они играют важную роль в обеспечении нормального пищеварения и функционирования иммунной системы.

Результаты показали, что в кишечнике ранее злоупотреблявших алкоголем людей было снижено количество полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae после кратковременного отказа от спиртного. Также было установлено, что вследствие воздействия держания от алкоголя у участников первой группы произошло усиление симптомов тревоги и депрессии.

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, может ли длительное воздержание от спиртных напитков привести к постепенному устранению этих неблагоприятных эффектов.