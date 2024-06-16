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АПБ открыло в Шуше, Физули, Агдере и Зангилане пункты забоя жертвенных животных

АПБ открыло в Шуше, Физули, Агдере и Зангилане пункты забоя жертвенных животных Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана установило по случаю Гурбан байрамы в Шуше, Физули, Агдере и Зангилане пункты забоя жертвенных животных.
Здоровье
16 июня 2024 г. 11:22
АПБ открыло в Шуше, Физули, Агдере и Зангилане пункты забоя жертвенных животных

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана установило по случаю Гурбан байрамы в Шуше, Физули, Агдере и Зангилане пункты забоя жертвенных животных.

Об этом Report сообщил заведующий сектором связей с общественностью Агентства Илькин Керимов.

По его словам, на всех пунктах организованы ветеринарная служба и мобильные лаборатории.

"Забой животных осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований. При возникновении подозрительной ситуации из внутренних органов животных берутся пробы на анализ", - добавил И.Керимов.

Он подчеркнул, что в праздничные дни сотрудники ведомства будут работать в усиленном режиме.

Напомним, что Гурбан байрамы в этом году отмечается в Азербайджане 16-17 июня. В праздничные дни в освобожденных от оккупации селах Агалы Зангиланского района, Талыш Агдеринского района, а также впервые в Шуше, Физулинском и Лачынском районах были организованы пункты продажи и забоя жертвенных животных.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA Şuşa, Füzuli, Ağdərə və Zəngilanda müasir ət kəsimi çadırları quraşdırıb

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