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Строительство Шушинской центральной районной больницы планируется завершить в этом году

Строительство Шушинской центральной районной больницы планируется завершить в этом году
Здоровье
15 июня 2024 г. 09:37
Строительство Шушинской центральной районной больницы планируется завершить в этом году

Строительство Шушинской центральной районной больницы планируется завершить в этом году.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на проходящей в городе международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

По его словам, все проводимые в Шуше работы, где заново отстраивается инженерная инфраструктура, осуществляются в соответствии с детальным генеральным планом города.

A.Керимов сообщил, что уже построена и сдана в эксплуатацию новая средняя школа на 960 мест, а строительство районной центральной больницы планируется завершить в этом году.

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Версия на английском языке Construction of Shusha Central District Hospital may be finalized this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının inşası başa çata bilər

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