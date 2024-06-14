Ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера без лекарств

У мышей с болезнью Альцгеймера, которые вдыхали ментол, улучшились когнитивные способности.

У мышей с болезнью Альцгеймера, которые вдыхали ментол, улучшились когнитивные способности.

Как передает Report , результаты эксперимента приводит издание The Conversation.

Болезнь Альцгеймера — неизлечимое заболевание, при котором из-за потери нервных клеток развиваются нарушения памяти, мышления и социальных навыков. На поздних стадиях больные могут не узнавать родственников и неспособны обслуживать себя в быту.

В предыдущем исследовании авторы новой работы обнаружили, что регулярное вдыхание ментола может усилить иммунный ответ у мышей. Теперь ученые выяснили, что воздействие ментола в течение шести месяцев помогает животным с болезнью Альцгеймера улучшить память и обучаемость.

Исследователи обнаружили, что ментол снижает уровни белка интерлейкина-1, который усиливает воспаление в мозге, тем самым способствуя потере памяти при болезни Альцгеймера. Также ментол улучшил работу Т-регуляторных клеток иммунитета, которые помогают контролировать воспаление.

После дополнительных исследований с участием людей тренировки обоняния могли бы стать средством для лечения или замедления болезни Альцгеймера.