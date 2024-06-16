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TƏBİB: Восемь из 10 пострадавших при пожаре на лодке в Мингячевире выписаны домой

TƏBİB: Восемь из 10 пострадавших при пожаре на лодке в Мингячевире выписаны домой Восемь из 10 человек, пострадавших при пожаре на лодке у берегов Куры в Мингячевире, выписаны домой.
Здоровье
16 июня 2024 г. 11:04
TƏBİB: Восемь из 10 пострадавших при пожаре на лодке в Мингячевире выписаны домой

Восемь из 10 человек, пострадавших при пожаре на лодке у берегов Куры в Мингячевире, выписаны домой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что после инцидента в Мингячевирскую городскую центральную больницу были госпитализированы 10 человек с ожогами, им была оказана соответствующая помощь.

"Восемь человек, состояние которых было удовлетворительным, выписаны домой на амбулаторное лечение. Два человека продолжают лечение, их состояние стабильное", - сообщили в TƏBİB.

Напомним, что по факту в городской прокуратуре начаты проверки.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə qayığın yanması nəticəsində xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb

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