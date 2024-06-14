Определены пункты забоя и продажи жертвенных животных на освобожденных территориях

В дни празднования Гурбан-байрама (16-17-18 июня) на освобожденных территориях будут установлены пункты забоя и продажи животных.
Как сообщает Report, эти пункты будут расположены в:
- Городе Шуше (палатка-забой-продажа)
- Лачынский район, село Зерти (забой-продажа)
- Агдеринский район, село Талыш (палатка-забой-продажа)
- Зангиланский район, село Агалы (палатка-забой-продажа)
- Физулинский район, улица национального героя Сеймура Мамедова (палатка-забой-продажа)
- Физулинский район, поселок Гайыдыш № 1 (только продажа)
- Агдамский район, село Гузанлы - Азербайджанский институт продовольственной безопасности (только забой)
Отметим, что для забоя и продажи жертвенных животных в соответствии с нормами и правилами по 147 адресам по всей стране будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных. В этих торговых точках населению будут представлены жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований.