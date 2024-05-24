ВОЗ: Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами табачной индустрии

Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами манипулятивной тактики табачной индустрии.

Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами манипулятивной тактики табачной индустрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Женеве директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по укреплению здоровья Рюдигер Крех.

По его словам, индустрия использует цифровые и социальные сети, приложения служб по доставке товаров и другие инновационные способы, "чтобы добраться до наших детей".

Согласно докладу ВОЗ, в мире около 37 млн детей в возрасте 13-15 лет употребляют табак.

"Во многих странах уровень использования электронных сигарет среди подростков превышает аналогичный показатель среди взрослых. В Европейском регионе ВОЗ 20% опрошенных 15-летних подростков сообщили об употреблении электронных сигарет за последние 30 дней", - говорится в докладе.

Публикация документа ВОЗ приурочена к отмечаемому 31 мая Всемирному дню без табака.