ВОЗ: Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами табачной индустрии

Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами манипулятивной тактики табачной индустрии.
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По его словам, индустрия использует цифровые и социальные сети, приложения служб по доставке товаров и другие инновационные способы, "чтобы добраться до наших детей".
Согласно докладу ВОЗ, в мире около 37 млн детей в возрасте 13-15 лет употребляют табак.
"Во многих странах уровень использования электронных сигарет среди подростков превышает аналогичный показатель среди взрослых. В Европейском регионе ВОЗ 20% опрошенных 15-летних подростков сообщили об употреблении электронных сигарет за последние 30 дней", - говорится в докладе.
Публикация документа ВОЗ приурочена к отмечаемому 31 мая Всемирному дню без табака.