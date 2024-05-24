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ВОЗ: Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами табачной индустрии

ВОЗ: Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами табачной индустрии Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами манипулятивной тактики табачной индустрии.
Здоровье
24 мая 2024 г. 02:29
ВОЗ: Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами табачной индустрии

Ежегодно миллионы молодых людей становятся жертвами манипулятивной тактики табачной индустрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Женеве директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по укреплению здоровья Рюдигер Крех.

По его словам, индустрия использует цифровые и социальные сети, приложения служб по доставке товаров и другие инновационные способы, "чтобы добраться до наших детей".

Согласно докладу ВОЗ, в мире около 37 млн детей в возрасте 13-15 лет употребляют табак.

"Во многих странах уровень использования электронных сигарет среди подростков превышает аналогичный показатель среди взрослых. В Европейском регионе ВОЗ 20% опрошенных 15-летних подростков сообщили об употреблении электронных сигарет за последние 30 дней", - говорится в докладе.

Публикация документа ВОЗ приурочена к отмечаемому 31 мая Всемирному дню без табака.

Данные ВОЗ
Данные ВОЗ
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