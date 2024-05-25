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TheLancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет

TheLancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет Согласно исследованию глобального бремени болезней (GBD), проведенного интернациональным научным коллективом при поддержке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на 4,9 года у мужчин и 4,2 года у ж
Здоровье
25 мая 2024 г. 04:40
TheLancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет

Согласно исследованию глобального бремени болезней (GBD), проведенного интернациональным научным коллективом при поддержке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на 4,9 года у мужчин и 4,2 года у женщин до 2050 года.

Как передает Report, результаты работы опубликованы в журнале The Lancet.

По прогнозам, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится с 73,6 лет (в 2022 году) до 78,1 года (в 2050 году). При этом мужчины будут жить на 4,9 года дольше, а женщины - на 4,2. Ожидается, что наибольший рост будет зафиксирован в странах с более низкой продолжительностью жизни, что будет способствовать сближению показателей в разных географических регионах.

По словам исследователей, такая положительная тенденция во многом обусловлена мерами общественного здравоохранения, которые предотвратили и улучшили показатели выживаемости сердечно-сосудистых и внутриутробных заболеваний, COVID-19 и инфекционных заболеваний, связанных с неправильным питанием матерей и новорожденных.

Также отмечается, что сдвиг глобального бремени болезней будет происходить в сторону сердечно-сосудистых заболеваний, рака, хронической обструктивной болезни легких, ожирения, гипертонии и диабета. Самыми весомыми факторами риска их развития, по словам ученых, выступят неправильное питание и вредные привычки.

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