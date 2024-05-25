TheLancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет

TheLancet: К 2050 году продолжительность жизни в мире вырастет почти на пять лет

Согласно исследованию глобального бремени болезней (GBD), проведенного интернациональным научным коллективом при поддержке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличится на 4,9 года у мужчин и 4,2 года у ж

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