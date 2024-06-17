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Ученые нашли способ значительно снизить риск летального исхода при болезни Альцгеймера

Ученые нашли способ значительно снизить риск летального исхода при болезни Альцгеймера Комбинированная терапия препаратами Донепезилом и Мемантином может продлить жизнь людям с болезнью Альцгеймера.
Здоровье
17 июня 2024 г. 05:54
Ученые нашли способ значительно снизить риск летального исхода при болезни Альцгеймера

Комбинированная терапия препаратами Донепезилом и Мемантином может продлить жизнь людям с болезнью Альцгеймера.

Как передает Report, это показали результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications Medicine.

Ученые проанализировали данные 12 744 пациентов с болезнью Альцгеймера. Почти треть из них принимали Донепезил, 10% — Мемантин, 9% — оба препарата одновременно. 45% пациентов не принимали никаких препаратов, частоту летальных исходов у них приняли за базовую.

В течение пяти лет частота летальных исходов была на 36% ниже у принимавших Донепезил, на 32% ниже у принимавших Мемантин и на 42% ниже у тех, кто принимал оба препарата. В среднем пациенты живут пять-семь лет после постановки диагноза.

Результаты означают, что комбинированный прием изученных препаратов может уменьшить вероятность летального исхода у людей с болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенное нейродегенеративное заболевание, которым страдают более 50 миллионов человек во всем мире. Она входит в топ-5 важнейших причин летального исхода. Большинство способов лечения сосредоточены на смягчении симптомов.

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