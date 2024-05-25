Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний

В Японии впервые в мире может быть одобрен метод лечения сердечных заболеваний, основанный на использовании индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

В Японии впервые в мире может быть одобрен метод лечения сердечных заболеваний, основанный на использовании индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

Как передает Report , об этом сообщила деловая газета Nikkei .

По данным газеты, медицинский стартап Qualips при Осакийском университете в ближайшее время подаст заявку в японский Минздрав на одобрение коммерческой реализации и применения собственной разработки, позволяющей лечить сердечные заболевания при помощи iPS-клеток. Метод заключается в пересадке пациенту с ишемическими заболеваниями сердца так называемой сердечной ткани, созданной из iPS-клеток. В ходе клинических испытаний такая ткань была пересажена восьми пациентам - в результате у всех было зафиксировано значительное улучшение работы сердца. Подчеркивается, что такой метод лечения несет в себе меньше рисков для сердца, чем трансплантационная хирургия, а сама операция занимает меньше времени.

В случае одобрения, этот метод лечения сердечных заболеваний станет первым в мире с использованием iPS-клеток.