О нас

Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний

Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний В Японии впервые в мире может быть одобрен метод лечения сердечных заболеваний, основанный на использовании индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).
Здоровье
25 мая 2024 г. 08:38
Япония первой в мире начнет применять iPS-клетки для лечения сердечных заболеваний

В Японии впервые в мире может быть одобрен метод лечения сердечных заболеваний, основанный на использовании индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

Как передает Report, об этом сообщила деловая газета Nikkei.

По данным газеты, медицинский стартап Qualips при Осакийском университете в ближайшее время подаст заявку в японский Минздрав на одобрение коммерческой реализации и применения собственной разработки, позволяющей лечить сердечные заболевания при помощи iPS-клеток. Метод заключается в пересадке пациенту с ишемическими заболеваниями сердца так называемой сердечной ткани, созданной из iPS-клеток. В ходе клинических испытаний такая ткань была пересажена восьми пациентам - в результате у всех было зафиксировано значительное улучшение работы сердца. Подчеркивается, что такой метод лечения несет в себе меньше рисков для сердца, чем трансплантационная хирургия, а сама операция занимает меньше времени.

В случае одобрения, этот метод лечения сердечных заболеваний станет первым в мире с использованием iPS-клеток.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya dünyada ürək xəstəliklərinin müalicəsində iPS-hüceyrələrdən istifadə edən ilk ölkə olacaq

Самое важное

Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi