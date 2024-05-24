АИПБ начал процесс сертификации "Халяль"

Азербайджанский институт продовольственной безопасности (АИПБ) начал процесс сертификации "Халяль" (HALAL).

Азербайджанский институт продовольственной безопасности (АИПБ) начал процесс сертификации "Халяль" (HALAL).

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

В институте состоялась встреча с членами комитетов, созданных в связи с аттестацией.

Председатель правления АИПБ Али Набиев сообщил, что в целях организации процесса сертификации "Халяль" институт сформировал комитеты по сертификации, объективности и жалобам.

В состав комитетов входят заведующий кафедрой исламоведения и профессорско-преподавательский состав Азербайджанского института теологии, независимые эксперты и специалисты АИПБ.

Также отмечено, что в Турецкое аккредитационное агентство подана заявка на международное признание сертификата соответствия "Халяль" (HALAL) института в соответствии с международным стандартом, установленным Институтом стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC).

В рамках мероприятий по аккредитации в МП Səhliyalı проведен аудит в связи с процессом сертификации по стандарту “OIC/SMIIC-1:2019 Общие требования к продуктам питания HALAL", оценен уровень и соответствие выполнения требований халяльных правил убоя, безопасности пищевых продуктов и стандартов халяль.