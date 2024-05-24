TƏBİB: С конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тыс. человек

В Азербайджане от кори вакцинировались около 17 тысяч человек.

В Азербайджане с конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тысяч человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, с 27 декабря в стране против кори вакцинируются не только дети до 10 лет, но также группы населения в возрасте 11-40 лет.

Всего в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, от кори, паротита и краснухи (КПК и КК) привито 16 699 человек.

Анализ эпидемиологической ситуации показывает, что случаи осложнений заболевания наблюдаются преимущественно у лиц, не привитых от кори.