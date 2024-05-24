О нас

TƏBİB: С конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тыс. человек 

TƏBİB: С конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тыс. человек  В Азербайджане от кори вакцинировались около 17 тысяч человек.
Здоровье
24 мая 2024 г. 12:32
TƏBİB: С конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тыс. человек 

В Азербайджане с конца прошлого года от кори вакцинировались около 17 тысяч человек.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, с 27 декабря в стране против кори вакцинируются не только дети до 10 лет, но также группы населения в возрасте 11-40 лет.

Всего в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, от кори, паротита и краснухи (КПК и КК) привито 16 699 человек.

Анализ эпидемиологической ситуации показывает, что случаи осложнений заболевания наблюдаются преимущественно у лиц, не привитых от кори.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 17 minə yaxın şəxs qızılca peyvəndi vurdurub - RƏSMİ

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi