Утвержден порядок использования средств, собранных из наложенных TƏBİB штрафов

Кабинет министров в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях утвердил Порядок использования средств, собранных из штрафов, наложенных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и перечисленных на его счет.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно порядку, средства считаются собственностью государства, находятся в распоряжении TƏBİB, его распорядитель не может быть изменен.
Средства формируются за счет 18% средств, собранных от штрафов, наложенных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Средства расходуются на выдачу надбавок к ежемесячной должностной заработной плате работников аппарата TƏBIB в целях усиления их социальной защиты.