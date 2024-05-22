Утвержден порядок использования средств, собранных из наложенных TƏBİB штрафов

Кабинет министров в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях утвердил Порядок использования средств, собранных из штрафов, наложенных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и перечисленных на е

Кабинет министров в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях утвердил Порядок использования средств, собранных из штрафов, наложенных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и перечисленных на его счет.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно порядку, средства считаются собственностью государства, находятся в распоряжении TƏBİB, его распорядитель не может быть изменен.

Средства формируются за счет 18% средств, собранных от штрафов, наложенных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Средства расходуются на выдачу надбавок к ежемесячной должностной заработной плате работников аппарата TƏBIB в целях усиления их социальной защиты.



