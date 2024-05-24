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ВОЗ: COVID сократил продолжительность жизни в мире на 1,8 года

ВОЗ: COVID сократил продолжительность жизни в мире на 1,8 года Из-за пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни в мире уменьшилась на 1,8 года в период с 2019 по 2021 год, составив 71,4 года.
Здоровье
24 мая 2024 г. 20:45
ВОЗ: COVID сократил продолжительность жизни в мире на 1,8 года

Из-за пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни в мире уменьшилась на 1,8 года в период с 2019 по 2021 год, составив 71,4 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют статданные ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 обратила вспять тенденцию поступательного увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни", – считают эксперты ВОЗ.

Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни стал меньше на 1,5 года, снизившись до 61,9.

В регионах Юго-Восточной Азии и Америки показатели с 2019 по 2021 год снизились соответственно на 2,5 и 3 года, что является мировым антирекордом.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал помнить, насколько хрупким может быть прогресс, так как за 2 года пандемия COVID-19 свела на нет десятилетний рост продолжительности жизни.

Из новых статистических сведений ВОЗ следует, что коронавирус вошел в топ-3 главных причин смертности в мире в 2020 и 2021 годах, унеся жизни миллионов людей. В Американском регионе COVID-19 был основной причиной смерти в оба эти года.

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