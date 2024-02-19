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В Азербайджане за месяц 108 человек заразились ВИЧ

В Азербайджане за месяц 108 человек заразились ВИЧ В Азербайджане за последний месяц вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразились 108 человек.
Здоровье
19 февраля 2024 г. 11:08
В Азербайджане за месяц 108 человек заразились ВИЧ

В Азербайджане за последний месяц вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразились 108 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По данным Республиканского центра борьбы со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых.

Из заразившихся за последний месяц 108 человек 106 являлись гражданами Азербайджана, а двое - иностранцами. Среди граждан Азербайджана 8 человек (7,5%) были потребителями инъекционных наркотиков.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 108 HIV cases
Версия на азербайджанском языке Son bir ayda Azərbaycanda 108 nəfər İİV-ə yoluxub

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