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В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 41 человек излечился.
Здоровье
2 февраля 2023 г. 17:57
В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 41 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались пять человек.

В целом в стране выявлено 828 018 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 739 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 187 пациентов. Всего скончались 10 092 человека.

За последние сутки проведено 1 834 теста на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 491 233 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 35 new COVID cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 35 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 5 nəfər ölüb

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