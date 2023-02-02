В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 41 человек излечился.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 41 человек излечился.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались пять человек.

В целом в стране выявлено 828 018 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 739 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 187 пациентов. Всего скончались 10 092 человека.

За последние сутки проведено 1 834 теста на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 491 233 теста.