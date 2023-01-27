В Азербайджане выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, от коронавируса за сутки скончались 3 человека.

В целом в стране выявлено 827 847 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 541 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 226 пациентов. Всего скончались 10 080 человек.

За последние сутки проведено 1 413 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 481 325 тестов.