О нас

В Азербайджане выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.
Здоровье
27 января 2023 г. 16:42
В Азербайджане выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, от коронавируса за сутки скончались 3 человека.

В целом в стране выявлено 827 847 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 541 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 226 пациентов. Всего скончались 10 080 человек.

За последние сутки проведено 1 413 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 481 325 тестов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 24 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər ölüb

Самое важное

Террористическая атака на посольство Азербайджана и факты, которые ЕС предпочитает не видеть
Террористическая атака на посольство Азербайджана и факты, которые ЕС предпочитает не видеть
27 января 2023 г. 17:32
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
27 января 2023 г. 15:12
Разоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана
ВидеоРазоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана
27 января 2023 г. 14:43
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - беспомощный Иран прибегнул к террору
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - беспомощный Иран прибегнул к террору
27 января 2023 г. 14:00
СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране
СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране
27 января 2023 г. 13:55
Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
27 января 2023 г. 13:01
МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран
МИД: Всю ответственность за нападение на посольство Азербайджана несет Иран
27 января 2023 г. 12:58
Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО
Распространились кадры вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО
27 января 2023 г. 12:30
Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Депутат: Иранская сторона несет полную ответственность за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
27 января 2023 г. 11:55
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
26 января 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi