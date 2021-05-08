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В Азербайджане впервые пациенту пересадили печень двух доноров

В Азербайджане впервые пациенту пересадили печень двух доноров Процесс пересадки, который занимает 12-14 часов, успешно завершен
Здоровье
8 мая 2021 г. 10:52
В Азербайджане впервые пациенту пересадили печень двух доноров

В Центральной клинике (“Mərkəzi Klinika”) впервые в стране была успешно выполнена трансплантация печени от двух доноров пациенту с циррозом печени. Эта сложнейшая и рискованная операция носит название Dual Graft.

Как сообщил Report хирург-трансплантолог Мирджалал Казыми, пациент длительное время страдал от цирроза печени вследствие гепатита В.

По его словам, единственным шансом пациента была пересадка печени: "В большинстве случаев роль донора в такой ситуации играют близкие родственники пациента. Но на этот раз одного донора оказалось недостаточно для проведения операции. Поэтому было решено сделать трансплантацию, взяв фрагменты печени у двух разных доноров. Добровольными донорами стали сестра и двоюродный брат пациента. В течение двух недель мы прошли долгий и трудный путь. Процесс пересадки, который занимает 12-14 часов, успешно завершен. В результате операции удалось спасти жизнь пациенту".

М.Казыми напомнил, что с 2008 года по настоящее время в Азербайджане около 1 500 пациентам пересадили печень и почки.

Доноры уже выписаны, а пациент будет выписан в ближайшие дни.

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