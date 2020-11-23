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В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медработников

В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медработников По предыдущему правилу фиксированная ежемесячная прибавка выдавалась врачам по 9-ти специальностям/должностям, сейчас же показатель вырос до 16-ти
Здоровье
23 ноября 2020 г. 16:14
В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медработников
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Соответствующим постановлением Госагентства по обязательному медицинскому страхованию внесены изменения в "Порядок оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Было отмечено, что в соответствии с правилом, заработная плата медицинских работников включает должностные (тарифные) оклады, прибавки по условиям труда, поощрительные прибавки и другие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом. Поощрительные прибавки медработникам выдаются в виде ежемесячных поощрительных добавок либо фиксировано, либо по результатам работы в зависимости от должности и характера выполняемой работы.

Согласно изменениям, количество специальностей/должностей медработников, которым выдаются стабильные поощрительные прибавки, увеличено и утверждено в новой редакции. По предыдущему правилу фиксированная ежемесячная прибавка выдавалась врачам по 9-ти специальностям/должностям, сейчас же показатель вырос до 16-ти.

Наряду с этим, размер фиксированных поощрительных прибавок по ряду специальностей/должностей определен в зависимости от показателей деятельности медучреждений. Медицинские учреждения разделены на 3 группы.

Так, надбавка заведующим медицинскими отделениями (кроме врачей-стоматологов) составит 100 манатов, врачам организации медицинской службы (кроме врачей-стоматологов) 200 манатов, провизорам 260 манатов и семейным докторам - 300 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasına dəyişiklik edilib

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