В Азербайджане внесены изменения в правила оплаты труда медработников

По предыдущему правилу фиксированная ежемесячная прибавка выдавалась врачам по 9-ти специальностям/должностям, сейчас же показатель вырос до 16-ти

Соответствующим постановлением Госагентства по обязательному медицинскому страхованию внесены изменения в "Порядок оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Было отмечено, что в соответствии с правилом, заработная плата медицинских работников включает должностные (тарифные) оклады, прибавки по условиям труда, поощрительные прибавки и другие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом. Поощрительные прибавки медработникам выдаются в виде ежемесячных поощрительных добавок либо фиксировано, либо по результатам работы в зависимости от должности и характера выполняемой работы.

Согласно изменениям, количество специальностей/должностей медработников, которым выдаются стабильные поощрительные прибавки, увеличено и утверждено в новой редакции. По предыдущему правилу фиксированная ежемесячная прибавка выдавалась врачам по 9-ти специальностям/должностям, сейчас же показатель вырос до 16-ти.

Наряду с этим, размер фиксированных поощрительных прибавок по ряду специальностей/должностей определен в зависимости от показателей деятельности медучреждений. Медицинские учреждения разделены на 3 группы.

Так, надбавка заведующим медицинскими отделениями (кроме врачей-стоматологов) составит 100 манатов, врачам организации медицинской службы (кроме врачей-стоматологов) 200 манатов, провизорам 260 манатов и семейным докторам - 300 манатов.