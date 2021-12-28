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В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов

В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов В Азербайджане ставятся ограничения на срок действия ковид-паспортов (COVID-19) и иммунных сертификатов.
Здоровье
28 декабря 2021 г. 17:57
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов

В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов (COVID-19) и иммунных сертификатов.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента – глава отдела Администрации президента по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мевсумов на брифинге оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, с 15 февраля следующего года срок действительности ковид-паспортов (COVID-19) будет составлять шесть месяцев: «Спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины ковид-паспорт (COVID-19) будет не действительным»

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Версия на английском языке Azerbaijan to limit validity of COVID passports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19 pasportu və immunitet sertifikatı müddətli olacaq

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