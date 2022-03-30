В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность

В связи со снижением числа случаев заражения коронавирусом некоторые медицинские учреждения и больницы модульного типа в Азербайджане прекратили работу.

В связи со снижением числа случаев заражения коронавирусом некоторые медицинские учреждения и больницы модульного типа в Азербайджане прекратили работу.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в рамках мер по борьбе с COVID-19 деятельность модульных больниц, подведомственных TƏBİB, регулируется в соответствии с ростом и снижением числа активных больных коронавирусом: "В связи с резким сокращением числа заразившихся коронавирусом для оптимизации и эффективного использования всех видов ресурсов деятельность ряда медучреждений, в том числе больниц модульного типа была приостановлена".

В TƏBİB отметили, что в некоторых больницах, задействованных в борьбе с COVID-19 в Баку и регионах, восстановлено оказание традиционных медицинских услуг: "Медицинский персонал, участвовавший в борьбе с коронавирусом, продолжит свою деятельность по оказанию традиционных медицинских услуг".