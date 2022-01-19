В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 151 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 543 человека прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 543 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 9 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 628 166 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 610 023 человека, 8 550 скончались, активно больных - 9 593.

За последние сутки проведено 9 344 теста, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 028 671 тест.