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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 151 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 151 человек В Азербайджане зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 543 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
19 января 2022 г. 16:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразился 1 151 человек

В Азербайджане зарегистрирован 1 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 543 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 9 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 628 166 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 610 023 человека, 8 550 скончались, активно больных - 9 593.

За последние сутки проведено 9 344 теста, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 6 028 671 тест.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,151 new cases, 9 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 151 nəfər koronavirusa yoluxub, 9 nəfər ölüb

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