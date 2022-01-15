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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 710 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 710 человек В Азербайджане зарегистрировано 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 260 человек выздоровели.
Здоровье
15 января 2022 г. 14:44
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 710 человек

В Азербайджане зарегистрировано 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 260 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 624 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 608 145 человек прошли лечение, 8 510 человек умерли, а число активных больных составляет 8 263 человек.

За последние сутки проведено 10 150 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5 997 160 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 710 new COVID cases, 13 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusdan ölənlərin sayı 8 500-ü ötüb

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