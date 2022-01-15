В Азербайджане коронавирусом заразились еще 710 человек

В Азербайджане зарегистрировано 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 260 человек выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 260 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день в стране выявлено 624 918 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 608 145 человек прошли лечение, 8 510 человек умерли, а число активных больных составляет 8 263 человек.

За последние сутки проведено 10 150 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения, всего - 5 997 160 тестов.