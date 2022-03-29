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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 48 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 48 человек В Азербайджане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек прошел лечение и выздоровел.
Здоровье
29 марта 2022 г. 16:39
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 48 человек

В Азербайджане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, 31 человек прошел лечение и выздоровел.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три пациента с положительными тестами на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 791 814 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 781 819 граждан, 9 687 скончались, активно больных - 308.

За последние сутки в стране проведен 4 481 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 692 062 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 48 more coronavirus cases, 3 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 48 nəfər koronavirusa yoluxub, 3 nəfər vəfat edib

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