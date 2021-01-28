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В Азербайджане коронавирусом заразились еще 209 человек

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 209 человек В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 437 человек, зарегистрировано 209 новых фактов заражения.
Здоровье
28 января 2021 г. 17:23
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 209 человек

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 437 человек, зарегистрировано 209 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 8 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 229 тысяч 793 случая заражения коронавирусной инфекцией. 222 тысячи 154 человека прошли лечение и выздоровели, 3 113 человек скончались, лечение 4 526 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 387 тысяч 134 теста, а количество сегодняшних тестов составляет 7 060.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 209 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 209 yeni yoluxma qeydə alınıb, 437 nəfər sağalıb

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