В Азербайджане коронавирусом заразились еще 209 человек

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 437 человек, зарегистрировано 209 новых фактов заражения.

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 437 человек, зарегистрировано 209 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 8 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 229 тысяч 793 случая заражения коронавирусной инфекцией. 222 тысячи 154 человека прошли лечение и выздоровели, 3 113 человек скончались, лечение 4 526 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 387 тысяч 134 теста, а количество сегодняшних тестов составляет 7 060.