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В Азербайджане коэффициент заражаемости COVID-19 составил 23%

В Азербайджане коэффициент заражаемости COVID-19 составил 23% Число заразившихся коронавирусом в мире на сегодняшний день превысило 210 миллионов человек.
Здоровье
20 августа 2021 г. 11:14
В Азербайджане коэффициент заражаемости COVID-19 составил 23%
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Число заразившихся коронавирусом в мире на сегодняшний день превысило 210 миллионов человек.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, среди стран, где зафиксировано больше всего случаев заражения, называются США, Индия:

"В последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост случаев заражений инфекцией. К сожалению, если 1 августа коэффициент заражаемости COVID-19 составлял 7%, то сейчас он равен 23%".

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Версия на английском языке Coronavirus infection rate in Azerbaijan reaches 23
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxma əmsalı 23 faizə yüksəlib

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