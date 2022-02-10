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В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения

В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения.
Здоровье
10 февраля 2022 г. 11:51
В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения

В Азербайджане готовится стратегия по цифровизации здравоохранения.

Как передает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил на проведенном брифинге.

По его словам, в ближайшее время будет представлена пятилетняя стратегия: "Система здравоохранения, как и другие сферы экономики, будет оцифровываться".

"Существует семь причин создания стратегии цифрового здравоохранения, одна из которых определение объема медицинских услуг, оказываемых в стране, включая освобожденные территории. В рамках стратегии будут реализованы крупномасштабные проекты", - отметил Т.Мусаев.

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Версия на английском языке Azerbaijan developing strategy for digitalization of health care
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı strategiya hazırlanır

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