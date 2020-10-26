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В Азербайджане 527 новых фактов заражения COVID-19

В Азербайджане 527 новых фактов заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 527 новых фактов заражения коронавирусом, 131 человек выписан после выздоровления.
Здоровье
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26 октября 2020 г. 16:31
В Азербайджане 527 новых фактов заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 527 новых фактов заражения коронавирусом, 131 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 8 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 50 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 410 человек выздоровели, 679 скончались, лечение 8 397 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 298 348 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 6 814.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 527 new coronavirus cases, says Task Force
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 8 nəfər COVID-19-dan vəfat edib

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