В Азербайджане 527 новых фактов заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 527 новых фактов заражения коронавирусом, 131 человек выписан после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 527 новых фактов заражения коронавирусом, 131 человек выписан после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 8 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 50 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 41 410 человек выздоровели, 679 скончались, лечение 8 397 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 298 348 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 6 814.