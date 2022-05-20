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Установлена единая униформа для медицинского и немедицинского персонала

Установлена единая униформа для медицинского и немедицинского персонала Состоялась презентация униформ для медицинского и немедицинского персоналов, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Здоровье
20 мая 2022 г. 17:36
Установлена единая униформа для медицинского и немедицинского персонала

Состоялась презентация униформ для медицинского и немедицинского персоналов, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

На мероприятии были представлены комплекты одежды для врачей, хирургов, врачей реанимации, радиологов, а также медсестер, стоматологов, ухаживающих за больными, среднего медицинского персонала, портеров, персонала скорой медицинской помощи.

Кроме того, была представлена униформа для больных и другая одежда для немедицинского персонала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTibbi və qeyri-tibbi personal üçün vahid geyim forması müəyyənləşib

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