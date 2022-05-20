Установлена единая униформа для медицинского и немедицинского персонала

Состоялась презентация униформ для медицинского и немедицинского персоналов, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Состоялась презентация униформ для медицинского и немедицинского персоналов, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

На мероприятии были представлены комплекты одежды для врачей, хирургов, врачей реанимации, радиологов, а также медсестер, стоматологов, ухаживающих за больными, среднего медицинского персонала, портеров, персонала скорой медицинской помощи.

Кроме того, была представлена униформа для больных и другая одежда для немедицинского персонала.